A Prefeitura do município de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta sexta-feira, 18, uma ação voltada para os cuidados com os profissionais da saúde do município. Em alusão ao setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio.

Na oportunidade, foram abordados os temas: suicídio e os pontos relevantes no adoecimento psíquico das pessoas, em especial a equipe da saúde. Com palestras importantes quanto à este delicado assunto.

O Setembro Amarelo é uma campanha voltada para a conscientização sobre a prevenção do suicídio. É neste mês que as ações, em diferentes esferas sociais, buscam promover a saúde mental e dar destaque a centros que oferecem ajuda à quem precisa.