O Prefeito Clodoaldo Rodrigues esteve na manhã deste sábado, 19, acompanhando de perto os serviços de infraestrutura executados pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Toda madeira que será utilizada no serviço já está nos locais.

O Secretário Municipal de Obras Mari Barbosa, o Sinhor, explicou que as duas comunidades dependem da ponte para ter acesso até as residências, sendo essa uma antiga demanda. A moradora Joice Costa destacou as melhorias que a obra irá proporcionar.

“Fazia tempo que reivindicávamos a reconstrução dessa ponte. Será uma grande melhoria para toda comunidade, as pessoas corriam risco de cair. Agora estamos muito felizes vendo a melhoria chegar”, falou.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues salientou a importância em recuperar os acessos. Segundo ele, as ações agem de forma preventiva, evitando que acidentes possam ocorrer nesses locais.

“Estamos avaliando a situação das pontes que precisam ser arrumadas. Já estivemos na Olivença e também estamos reconstruindo esta do Cinturão Verde. É nosso dever como poder público estar resolvendo os problemas da cidade, e esse é mais um deles que vamos solucionar agora”, destacou.