A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está com frentes de serviço da Secretaria Municipal de Obras em mais de dez lugares da cidade. Nos ramais da zona rural, a construção de pontes proporciona acesso de qualidade e com segurança para os moradores. O Prefeito Clodoaldo Rodrigues acompanhou de perto os serviços que ocorrem na ponte do Rio Santa Luzia, que dá acesso ao Ramal 4. A ponte será totalmente reconstruída para facilitar a passagem dos moradores. Alguns desses serviços ocorrem em uma parceria com o Governo do Estado, através do Deracre.

Segundo o sub-prefeito da Vila Santa Luzia, Gerlian Souza, somente nos últimos dois meses já foram realizadas a reconstrução de pelo menos seis pontes dentro dos ramais da comunidade.

“Já foram recuperadas seis pontes nos últimos dois meses. Esse serviço vai beneficiar muitas famílias que moram nessa localidade. Queremos agradecer a prefeitura, na pessoa do Prefeito Clodoaldo e o governo através do Deracre, que tem trazido esses benefícios para toda comunidade”, agradeceu.

“Estamos atendendo uma reivindicação antiga do Projeto Santa Luzia, com a construção dessa ponte que dá acesso ao Ramal 4. O subprefeito está mapeando as principais necessidades da comunidade, estamos organizando e trazendo as condições para concluir esses serviços. Não é possível fazer tudo, mas o que estiver ao nosso alcance estamos fazendo”, relatou.