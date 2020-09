Brasil 247 – Em depoimento à Polícia Federal no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos, o assessor especial da Presidência da República Tércio Arnaud Tomaz, confessou ter idealizado, além da página ‘Bolsonaro Opressor’ no Facebook, cinco outras contas semelhantes nas redes sociais: ‘Bolsonaro Opressor 2.0’, ‘Bolsonaro News’, ’20 Oprimir’, ‘Extrema Vergonha na cara’ e ‘Nordestinos com Bolsonaro 2018’.

Além disso, o assessor apontado como integrante do “gabinete do ódio” admitiu participar de um grupo de WhatsApp com o blogueiro de direita Allan dos Santos, investigado também no inquérito das fake news e responsável pela edição da página criadora e disseminadora de fake news Terça Livre, vinculada ao clão Bolsonaro.

A informação é do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, que teve acesso a trechos do depoimento em que o assessor de Jair Bolsonaro contou como mantinha contato com a milícia virtual bolsonarista.

Tércio informou que envia materiais audiovisuais diretamente ao canal de YouTube ‘Foco do Brasil’. Segundo o assessor, vídeos de participações do presidente Jair Bolsonaro em eventos ou entrevistas costumavam ser publicados no site da TV Brasil, emissora estatal com conteúdo aberto, mas que, em razão de problemas técnicos, o material passou a ser ‘filtrado’ e enviado diretamente ao canal.

“Anderson passou a entrar em contato com o declarante (Tércio) por meio de aplicativo de mensagens Whatsapp, com solicitação de material que pudesse ser publicado no canal do Foco do Brasil. QUE o declarante normalmente durante viagens, eventos ou entrevistas do Presidente da República realiza (ou recebe) pequenas filmagens que possam ser distribuídas para canais ou mídia tradicional, situação que abarca o canal do Foco do Brasil”, diz um trecho do termo de depoimento.