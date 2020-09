O governador Gladson Cameli e o Presidente da ALEAC, Deputado Nicolau Jr, estiveram reunidos na manhã deste sábado (19), com o pré-candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, e o professor Henrique Afonso, candidato a vice-prefeito, o prefeito Clodoaldo Rodrigues, além das lideranças que vão ajudar a coordenar a campanha.

No encontro, Cameli, que é natural de Cruzeiro do Sul, reforçou sua efetiva participação na campanha da chapa Zequinha e Henrique, e foram definidos diversos pontos importantes que vão direcionar a caminhada até o dia 15 de novembro, dia das eleições municipais.

“Cruzeiro do Sul é uma cidade de todos, aqui não tem dono. Por isso, é com essa alegria que venho anunciar pessoalmente o meu apoio ao Zequinha e ao Henrique. Dois professores, homens de caráter, pais de família que já provaram que possuem capacidade para gerir a nossa queria Cruzeiro do Sul”, disse Gladson Cameli.

O apoio de lideranças de diferentes partidos, é um exemplo da preocupação dos candidatos em construir uma gestão baseada na união pelo mesmo objetivo: o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul, sem distinção partidária, sexo, crença e baseada na participação de todos os seguimentos civis, para atender os direitos e interesses de todos os cruzeirenses.

“Aqui não tem cor, não tem preconceito, faremos uma campanha apresentando projetos que venham a suprir a necessidade da nossa população. Agradeço de coração ao apoio do nosso amigo e governador Gladson Cameli, ao nosso prefeito Clodoaldo Rodrigues, e ao meu “irmão” Deputado Nicolau Júnior”, disse Zequinha.