Os passageiros que estavam na linha 113, que seguiam para o bairro Jacarandá, em Rio Branco, passaram por apuros na manhã deste sábado (19). Dois assaltantes, que entraram no coletivo ainda no Terminal Urbano, renderam os passageiros e os motoristas e roubaram celulares, bolsas e dinheiro.

Apesar de terem conseguido fugir, um dos suspeitos foi capturado durante buscas da Polícia Militar. O motorista, que prefere não se identificar, conta que no trecho após a ponte do Judia a dupla anunciou o assalto.

“Levaram as bolsas de todo mundo, mas a PM agiu rápido e conseguiu pegar um deles”, conta.

Um dos passageiros conta foi rendido quando chegou na sua parada. Ele levantou para descer e foi quando um dos suspeitos, que estava no fundo do ônibus, o rendeu.

“O primeiro saiu do fundo do ônibus, parecia transtornado e disse: ‘cara, queria te falar uma coisa’. Ele sacou a arma e disse que era um assalto e eu, sem querer, naquela questão do medo e susto, meti a mão na arma e o outro veio. O segundo já chegou gritando para o motorista e pedindo tudo”, conta a vítima.

Os dois assaltantes mandaram o motorista seguir até o Ramal do Zezé, no bairro Belo Jardim, enquanto roubavam os passageiros.

“Quando eles desceram, ficamos observando pra onde iriam. Paramos e corri pro outro lado da rua, liguei para a polícia de um celular que pedi de um rapaz. Agora estamos salvos, só esperando ser chamados para o depoimento e ver as coisas. Foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, não imaginava que 7h da manhã ia acontecer.”

O tenente da Polícia Militar, Silvestre disse que as guarnições já estavam atentas a ocorrências desse tipo naquela região e que, por isso, a viatura chegou rápido.

“Um dos acusados foi achado, eram dois que estavam portando escopeta e arma branca. Mas, as buscas continuam porque já temos informações do segundo acusado”, destaca.

O material apreendido e o suspeito foram levados para a Delegacia de Flagrantes, onde as vítimas também prestaram depoimento.

Do G1 Acre