Após a liberação dos atos administrativos do concurso público da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul pelo Tribunal de Contas do Estado. O prefeito Clodoaldo Rodrigues realizou na manhã desta sexta-feira, 18, a entrega dos certificados de conclusão do curso de capacitação técnica dos aprovados no concurso e, consequentemente, curso de formação dos Agentes de Combate às Endemias que serão contratados de forma efetiva pela gestão municipal.

São 95 agentes que foram capacitados e certificados, estando aptos a desenvolverem os trabalhos de combate à dengue e malária no município. Após essa etapa, acontecerá o processo de entrega de documentos para contratação e efetivação desses novos servidores.

A Agente de Combate às Endemias, Andréia Souza que já atua há 14 anos na área como servidora provisória falou da satisfação de agora ingressar no quadro efetivo do município.

“Há 14 anos já trabalho na área, são 14 anos de muito empenho no controle das endemias. Graças a Deus consegui ser aprovada e hoje expresso gratidão à gestão pelo concurso que nos proporcionou a aprovação. Agora é continuar trabalhando e com mais dedicação. Pois, a efetivação é o reconhecimento do nosso trabalho.”

O prefeito Clodoaldo Rodrigues afirmou que essa é mais uma etapa do concurso e que a partir de agora os agentes estão aptos a atuarem. “Esses aprovados já tinham feito o curso de capacitação, faltava a certificação deles e agora vamos trabalhar para fazer o fluxograma de contratação a partir do dia 02 de outubro de todos os aprovados em todas as áreas.”, disse o prefeito.

Assim como na educação, grande parte dos aprovados para o cargo de Agentes de Combate às Endemias já atuam como servidores provisórios e terão sua bandeira modificada para permanente. Os demais serão contratados no lugar dos provisórios que cederão suas vagas aos aprovados no concurso.