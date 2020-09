Mais de 400 quilos de carne de caça e 19 jabutis vivos foram apreendidos pela Polícia Federal no Acre (PF-AC) nesta sexta-feira (18), em um comércio da BR-317, em Cruzeiro do Sul. Quatro pessoas foram presas em flagrante e levadas para a Delegacia da PF do município.

Um carro que teria sido usado no transporte da carne e dos animais também foi apreendido. A PF informou que a ação tinha o objetivo de combater o comércio ilegal de animais silvestres e venda de carne de caça.

Uma equipe foi até o comércio confirmar uma informação de que o local comercializava carne de animal. Ao chegarem, os policiais encontraram a porta entreaberta e um forte cheiro de carne.

Os policiais entraram e encontraram quatro pessoas pesando e separando a carne. No total eram seis sacas com aproximadamente 60 quilos de carne de animal cada, além de uma caixa de isopor e um carrinho de mão.

Os jabutis estavam vivos e espalhados pelo chão do estabelecimento. Os suspeitos confessaram que conseguiram a carne no Rio Gama, que fica na região do Rio Boa Fé, no Amazonas.

Os jabutis e a carne foram levados para o Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) para os procedimentos administrativos cabíveis. Do G1 Acre