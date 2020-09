Assessoria – O governador Gladson Cameli assinou na manhã desta sexta-feira, 18, mais uma ordem de serviço para reforma e manutenção dos aeroportos de Manoel Urbano e Tarauacá. O mesmo serviço já acontece no município de Feijó, onde as obras de recuperação da pista e iluminação noturna já estão avançadas. O prazo para conclusão dos trabalhos será em até 60 dias.

A ação ocorre em parceria com a prefeitura de cada município e será executada com o apoio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) e Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). “Viemos a Manoel Urbano nesta sexta para assinar pessoalmente essa ordem de serviço e recolher toda a demanda que está emperrada para resolver. Quero pedir à empresa e demais órgãos responsáveis pelos trabalhos que façam, executem e cumpram o prazo estabelecido de entrega. Quero um serviço com qualidade e quero que gere emprego e renda aos trabalhadores locais, quero trabalhar em favor do povo”, disse o governador.

A ordem de serviço inclui a reforma dos terminais de passageiros, a manutenção da pista e o cercamento patrimonial, o que trará maior segurança ao tráfego das aeronaves e conforto à população que precisar do serviço. O outro ponto positivo, mencionado pelo governador, é a geração de emprego, com o recrutamento de trabalhadores locais para a execução das obras.

“O serviço é importante para os moradores da região já que trata-se de um município distante e que utiliza bastante o tráfego aéreo para transporte de passageiros. A Seinfra será responsável pela restauração do terminal de passageiros e cercamento patrimonial. Esse trabalho vai acontecer em conjunto com a prefeitura, empresas locais e o Deracre, o que garante um serviço mais ágil e completo para ser entregue à população desses municípios”, destacou Ítalo Medeiros, secretário de Estado de Infraestrutura.

O diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, Petrônio Antunes, informa que a instituição ficará responsável pela manutenção da pista, iluminação e pintura. “Hoje aproveitamos a vinda para, além da assinatura da ordem de serviço, já realizar um estudo da pista, o espaço para iluminação noturna, que é uma exigência do governador para que o transporte de passageiros também aconteça à noite, além da pintura para que a pista possa receber as aeronaves também no período noturno. O mesmo serviço já está sendo executado em Feijó, agora passa por Manoel Urbano e também pelo município de Tarauacá. No máximo em 60 dias a pista já estará em perfeitas condições de uso”, finalizou Antunes.