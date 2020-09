O anúncio feito pela ex-deputada estadual e MDBista Eliane Sinhasique, de que apoiaria a prefeita Socorro Neri (PSB) e Eduardo Ribeiro (PDT) para disputa da prefeitura de Rio Branco não agradou a direção do partido.

Diversas manifestações de críticas foram postadas em rede social por alguns militantes, inclusive um dirigente da executiva pediu sua saída do MDB.

Wiliandro Derze, um dos membros da executiva estadual do partido, postou sua indignação e pediu para que o MDB convide Eliane Sinhasique a se desfiliar da sigla. Segundo ele o partido decidiu pela candidatura de Roberto Duarte e até por ser primeira suplente de deputado estadual, Eliane deveria preservar sua imagem e ter uma saída honrosa do glorioso.

“O respeito a sua pessoa deve ser preservado sem questionamento e sua escolha política também. Mas o MDB tem direcionamento e decisão homologada em Convenção que estamos com a candidatura de Roberto Duarte Júnior, a prefeito de Rio Branco. O pedido de desfiliação da suplente de deputada estadual do MDB seria uma saída mais honrosa e digna, tendo em vista que a mesma escolheu outros caminhos contrários ao do partido. E todo membro, principalmente dirigente partidário deve seguir nossa decisão debatida e aprovada em Convenção. Quem for contrário a esta decisão, faça o favor de pedir desfiliação”, finalizou o dirigente.

Veja a postagem de Wiliandro Derze