O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre) e Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), está realizando a manutenção da pista de pouso do aeroporto de Feijó e melhorando a estrutura física do terminal de passageiros.

A ação está sendo executada em parceria com a prefeitura e o objetivo é manter a ligação aérea em perfeito funcionamento entre o município e demais localidades, proporcionar maior segurança de decolagem e pouso, com cercamento, e ainda manter em dia as exigências da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“O Deracre está fazendo a recuperação da pista e a iluminação, enquanto que a Seinfra realiza a manutenção do terminal de passageiros e cercamento patrimonial, o que é importante para evitar a passagem de animais na pista. Com a implantação da iluminação noturna, em caso de emergência à noite, a pista estará apta a ser utilizada”, explicou Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura.

Os serviços estão sendo realizados com recursos do município e do Estado e a previsão para conclusão da manutenção do terminal e cerca patrimonial será nos próximos 60 dias. Segundo o diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, a ação é continuada e vem trazendo melhorias desde o ano passado.

“No ano que passou, o governo investiu na recuperação do acesso ao aeroporto em parceria com a prefeitura. Já este ano está trabalhando na manutenção da pista. A parceria entre instituições torna o serviço mais rápido e eficiente e quem tem a ganhar é a população”, observou Antunes.