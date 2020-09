Rocha afirmou que a notícia foi plantada e a maneira sincronizada com que foi divulgada em vários sites, lhe causou estranheza. Segundo ele os indicados pela sua irmã Mara Rocha são apenas 9 pessoas e que nenhuma delas teve suas exonerações revogadas.

Diante de tantas tratativas e conversas para reatar o bom relacionamento entre o governador Gladson Cameli (PP) e Major Rocha (PSL), parece que não tem funcionado como alguns bombeiros do Palácio Rio Branco esperam. Rocha ainda critica a nomeação de Izanelda Magalhães, recentemente escolhida para comandar o IGESAC – Instituto de Gestão e Saúde do Acre, antigo Pró-Saúde. Veja o que disse o vice-governador;

Estamos vendo a cada dia a proliferação das tais fake news, notícias falsas que são divulgadas sem respaldo na verdade e com objetivos políticos. No caso em questão, não sei se por dolo ou culpa, estamos diante de mais um desses casos.

Essa matéria jornalística, que foi publicada em vários veículos de comunicação de forma sincronizada, não corresponde com a realidade.

Puxando um pouco para o saudosismo, nos anos 80, quando tive a oportunidade de trabalhar nos principais jornais acreanos, aprendi muito com jornalistas como José Leite, Roberto Vaz, Mário Emílio, Antônio Carlos, Luiz Carlos e muitos outros. Via em todos eles a preocupação em ouvir o outro lado, ouvir aqueles que eram citados para que o leitor tirasse suas conclusões com a maior isenção.

Talvez pela velocidade com que as informações são publicadas hoje, os gordos contratos de mídia e os interesses políticos e de outras ordens, fizeram com que parte dos veículos de comunicação negligenciasse esse que é um dos pilares do bom jornalismo.

Voltando ao fato, lembro de ter postado um texto falando da tal lista. Lembro também que de todos os exonerados apenas 9 haviam sido indicados pela Mara. Disse também, e postei fotos para comprovar, que todos os 9 pediram votos e trabalharam ativamente nas candidaturas do Gladson, do Petecão, do Márcio Bittar, da Mara e de algum deputado estadual da nossa coligação.

Esses 9 lamentavelmente não tiveram o mesmo tratamento da senhora IZANELDA MAGALHÃES, que estava do outro lado e mesmo sem ter suado a camisa na nossa eleição agora vai comandar a terceirização da saúde no Acre.

Para finalizar esse assunto, ontem, durante uma conversa que tive com o Governador, ele falou da tal lista. Disse que após as demissões recebeu ligações de políticos intercedendo pelos seus apoiadores, entre eles recordo do nome do Senador Petecão.

Não é minha pretenção dar lições de jornalismo a ninguém, quero apenas combater as tais fake news e colaborar para que a informação tenha respaldo na verdade. Sugiro, para acabar de vez com esse assunto, que alguém ouça o Governador e a Deputada Mara Rocha, finalizou o vice-Governador Rocha.

Perfil onde o vice-governador Major Rocha fez a postagem de desabafo