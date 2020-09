Julia Tavares já foi vereadora, deixando assim sua marca na política de Epitaciolândia. A professora já contribuiu bastante com a população de nosso município.

Ao longo de 27 anos dedicado a docência, com dois Contratos Estadual, foi gestora na Escola Municipal Infantil Pequeno Príncipe por 11 anos, época em que a instituição pertencia ao Estado, nos últimos 4 anos foi eleita Gestora da Escola Estadual Joana Ribeiro Amed, onde fechou com chave de ouro sua espetacular carreira dedicada ao ensino, hoje se encontra afastada de Licença Prêmio, aguardando aposentadoria.

Julia acredita na transformação que a Educação pode trazer para uma sociedade, é vê no projeto de trabalho dos pre-candidatos uma oportunidade de reconstrução de Epitaciolândia. Ao Analisar as exigências e desafios a serem enfrentados pela futura gestão, a Professora vê em Soares e Sérgio a mudança que o município tanto precisa. Acredito no poder de investimento em educação, onde, em conformidade com os avanços das forças produtivas, o conhecimento passa a constituir-se ponto estratégico para o desenvolvimento econômico, político e social de nossa cidade.

A Ex vereadora falou da necessidade dos futuros gestores repensarem em formas de valorização dos servidores públicos municipais e de melhores condições educacionais, para o ensino público em Epitaciolândia.

Julia Tavares finaliza a manifestação de apoio às pré-candidaturas se filiando ao Partido Republicano da Ordem social (PROS).