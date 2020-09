A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Saúde, em parceria com as Forças Aéreas Brasileira, esteve realizando a Operação Gota nas Comunidades Rurais do Município nos dias 14,15 e 16 de setembro.

A operação contou com o apoio do Estado do Acre e da Força Aérea Brasileira, onde o público alvo para atendimentos eram das comunidades foram da Foz do Paraná, São Jerônimo, Apuí e Comunidades vizinhas. Todos residente em áreas de difícil acesso ribeirinhos e zona rural. Foram atendidas nesses três dias: 828 pessoas e 1.236 doses de vacina.

A Operação foi realizada com o objetivo de controlar e manter a eliminação ou erradicação de doenças imunossuprimidas no território Brasileiro através da vacinação em áreas indígenas, rural e ribeirinhas de difícil acesso. Vale ressaltar que esta é a primeira vez Rodrigues Alves participa da Operação Gota.