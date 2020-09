A pré-candidata à Prefeitura de Rio Branco pela coligação União Por Rio Branco, Socorro Neri, participou no início da noite desta quarta-feira, 16, de uma rodada de conversa com a diretoria da Associação Comercial do Acre (Acisa).

Durante o encontro, ela fez um apanhado dos avanços da gestão da cidade realizados até aqui, além de discutir o futuro da capital acreana para os próximos anos.

“Ouvi com atenção todas as sugestões e anseios apresentados pelos dirigentes. São ponderações justas de quem empreende, gera postos de trabalho, renda, contribui para o orçamento da cidade e, consequentemente, para o seu desenvolvimento”, observou Socorro Neri.

A pré-candidata disse que são muitos os desafios em todas as áreas de Rio Branco, mas lembrou dos resultados obtidos e recebeu elogios pela forma de gestão que empreende: ética, austera, transparente, com equilíbrio fiscal e focada nos interesses públicos.

“Meu agradecimento a presidente da Acisa, Siglia Abrahão, pela oportunidade de realizarmos uma conversa franca, direta e propositiva. Nosso lado são as pessoas, são para elas que trabalhamos. É esse é o bom diálogo que vamos manter para avançar”.

Na reunião Socorro Neri assumiu os seguintes compromissos:

Revisão do Plano Diretor, do plano de mobilidade urbana, do plano de saneamento, do plano diretor de trânsito e transportes, do código tributário, do PPA 2022 – 2025;

Mecanismos de aquisição dos produtos locais;

Estratégias de educação empreendedora;

Revisão da planta genérica de valores;

Transparência aos parâmetros que compõem os tributos municipais;

Agilização do Habite-se;

Virtualização dos processos administrativos;

Implantar coleta seletiva do lixo, reutilização e reciclagem dos resíduos;

Realizar ações estruturantes para a melhoria da mobilidade urbana (infraestrutura, trânsito e transporte).