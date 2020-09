A convecção municipal do PCdoB aconteceu na noite de quarta-feira (16), nas dependências da câmara municipal da cidade. Na ocasião o partido oficializou a candidatura a prefeito de Marcel da Caixa (PCdoB) e Sandra Mendonça (Progressistas) para a sucessão de Elson Farias.

A aliança de apoio a Marcel e Sandra conta com três partidos: PCdoB, PSB e Progressistas.

Após dois mandatos no comando da Prefeitura de Jordão, o prefeito Elson Farias lidera a campanha de Marcel da Caixa.

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) participou do evento, se disse entusiasmado com a possibilidade de uma chapa que vem para ganhar.

“Isso aqui é uma demonstração da confiança que a gestão de dois mandatos do partido diante do povo e uma prova do legado deixado por Elson. A nova etapa é a garantia de que a experiência será decisiva para as novas conquistas que virão”, finalizou o parlamentar.

Além de Magalhães, a convenção teve a participação do deputado estadual Jenilson Leite (PSB), deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) e diversas outras lideranças locais, que declararam apoio ao projeto.

O Jordão é a segunda cidade que apresenta chapa composta pelo PP e PCdoB, sendo que em Porto Acre os comunistas são vice na chapa liderada por Bené Damasceno do PP.

