Assessoria – O governador Gladson Cameli realizou na manhã desta quinta-feira, 17, uma visita à sede da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e Fundação Aldeia de Comunicação (Fundac), no centro de Rio Branco, para conversar com servidores e reforçar a importância dos projetos de governo que significam grandes avanços para o Acre, principalmente nos próximos anos.

Acompanhado da secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro, o governador aproveitou para agradecer o trabalho desenvolvido por toda a equipe de Comunicação na publicidade dos atos governamentais, sempre com o desafio de levar a informação correta a todos os acreanos, desde os moradores das cidades até os mais distantes ribeirinhos.

Junto da equipe de diretores do Sistema Público de Comunicação e jornalistas da equipe, Gladson Cameli ainda aproveitou para apresentar projetos de seu governo em andamento que serão capazes de mudar a vida dos acreanos, principalmente na área de infraestrutura.

Entre eles estão a construção da Cidade Administrativa, num investimento de R$ 341 milhões; a ponte de Xapuri e a ponte de Sena Madureira, cada uma ao investimento de R$ 31 milhões; o Trevo da Corrente, em Rio Branco a R$ 52 milhões e outras obras de infraestrutura estratégicas e de grande valor, como o anel viário da capital, a construção de orlas nas maiores cidades do estado e a recuperação das rodovias estaduais e dos aeroportos dos municípios de difícil acesso.

“Estou voltando a essas agendas de visitar as secretarias para apresentar nossos principais projetos de governo para recuperação econômica e social e que eu quero licitados até o fim do ano. Aqui, na Secretaria de Comunicação, aproveito para conversar com os servidores, agradecer pelo trabalho desenvolvido principalmente neste período atípico e desejar que nos mantenhamos unidos no desafio de fazer o melhor para o Acre”, conta o governador.

A secretária Silvânia aproveitou para agradecer o reconhecimento do governador aos serviços da equipe e afirmar que todos desenvolvem um trabalho que não pára e atua em sintonia com todos os setores e instituições do governo.

“Desde o início da gestão do governador Gladson Cameli temos superado dificuldades, reestruturado o Sistema Público de Comunicação e garantido seu papel de comunicação social. Ter esse reconhecimento é uma grande conquista, mas ainda temos muito a fazer, muito que trabalhar, principalmente junto aos grandes avanços que o Acre comemora hoje e os que ainda virão”, destaca Silvânia.

Estiveram presentes ao encontro o diretor da Rádio Aldeia, Jairo Carioca; o da Rádio Difusora, Raimundo Fernandes; a diretora de Jornalismo, Nayara Lessa; o diretor de Arte, Edgar Santos; a editora do site Agência de Notícias, Renata Brasileiro; e o diretor de Comunicação, Nelson Liano, além dos jornalistas Altino Machado, Luis Carlos Moreira e Astério Moreira.