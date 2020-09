Na manhã desta quarta-feira (16), aconteceu o lançamento da pré-candidatura a vice-prefeito do vereador Charbel Reis Saad que a partir de hoje vai compor com a pré-candidata do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Leila Galvão.

A atividade aconteceu no auditório do Cedup em Brasileia e contou com a participação de algumas figuras políticas da região do Alto Acre, como: pré-candidata a prefeita, Leila Galvão; presidente municipal do MDB, Antônio Pacífico; Vereador e pré-candidato a vice-prefeito, Charbel Reis, pré-candidato a reeleição em Assis Brasil, Zum; e outros.

Com a não ida do Progressistas para apoiar a chapa majoritária do MDB, o vereador Joelso Pontes que havia sido cogitado para compor na chapa com a pré-candidata Leila Galvão, ficou impossibilitado de prestar apoio ao referido grupo político, tendo Leila que escolher outra figura política para ocupar a vaga.

Com o prazo acabando, Leila teve um pouco de dificuldade para encontrar o nome para juntos concorrer as eleições. Mas nos últimos momentos determinado pela justiça eleitoral conversaram com o pré-candidato à prefeito pelo PSL, Vereador Charbel Saad, que aceitou abrir mão de sua pré-candidatura para ser vice da chapa do MDB.