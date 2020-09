O pré-candidato a prefeito do município de Rodrigues Alves, Jailson Amorim (PROS), esteve visitando várias comunidades rurais do município afim de discutir o seu plano de governo e acompanhar a necessidade do povo de perto, principalmente a questão de água potável e recuperação das Escolas.

Dentre as comunidades na qual Jailson visitou estão: Comunidade Apuí, localizada no km 70; Comunidades Santa Maria I e II; Comunidade Zé do Eduardo; Comunidade Cícero; Comunidade Oliveira; Comunidade Zé tuta; Comunidade Chico preto, Comunidade São João I e II, Comunidade Indígena São João e demais localidades as margens do Igarapé Apuí.

As visitas aconteceram nos no ultimo final de semana ( 12 e 13 de setembro), onde em conversa com os moradores da Comunidade, o pré-candidato Jailson aproveitou para apresentar alguns Pré- candidatos a vereadores que fazem parte de sua coligação.

Os moradores receberam Amorim e sua Equipe com muita alegria e aproveitaram para expor ao pre-candidato os problemas que eles enfrentam no dia a dia da Comunidade e claro que Jailson ouviu atentamente o que os moradores tinham a dizer.