Chagas Batista e Raquel Souza foram confirmados como pré candidatos ao cargo de prefeito e vice, respectivamente, pelo Movimento Todos por Tarauacá. O PCdoB, PT, PSB e a Rede Sustentabilidade integram o movimento.

A convenção unificada foi realizada na sede da Câmara de Vereadores , na noite desta terça-feira ( 15).

Além da presença de várias lideranças, comunitária, lideranças religiosas, comerciantes e dos pré-candidatos a vereadores que lotou o plenário José Américo de Figueredo, marcou presença no ato os deputados estaduais Jenilson Leite (PSB), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e a deputada federal Perpétua Almeida.

Chagas Batista já foi três vezes vereador de Tarauacá, vice-prefeito e gerente da Seaprof. Além disso, Batista já disputou a prefeitura duas vezes na condição de cabeça de chapa. O vice da chapa é o atual presidente da Câmara de Vereadores.

O que disseram

“Tarauacá abraça um movimento que começou a construir esperança. Um movimento chamado Todos por Tarauacá”, disse o deputado Estadual Edvaldo Magalhães.

“Nós percebemos que o povo quer melhorias para Tarauacá e por isso vamos falar de esperança, porque tenho certeza que podemos mudar para melhor a vida na nossa cidade”, falou o deputado estadual Jenilson Leite.

“Esse é o momento de resgatar de Tarauacá. Pois, quando o povo quer, ninguém segura. E nós sabemos que o povo desse município quer mudança”, disse a deputada federal Perpétua Almeida.

“Nós vamos fazer uma campanha limpa, uma campanha com propostas. Decidi ser candidato e sinto que a população me abraça como uma opção que faltava. querermos tirar nosso município do atraso, das notícias negativas e colocar nas páginas das boas notícias, porque a população de Tarauacá merece”, falou Chagas Batista.