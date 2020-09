A convenção do PSL chancelou a Chapa Adonis para prefeito e Suelen Carla (DEM) para vice, em uma aliança que ainda tem o Solidariedade como apoiador. O deputado federal Alan Rick participou do evento na manhã desta quarta-feira em Cruzeiro do Sul.

Mesmo tendo bastante espaço dentro do governo, o DEM rompeu a relação com o PP em Cruzeiro do Sul, isso depois de ser chutado da administração municipal, onde comandavam a pasta de Agricultura.

Ao assumir o mandato, o prefeito Clodoaldo Rodrigues (PP), exonerou o presidente municipal do DEM, Genilson Maia.

Segundo pessoas mais próximas de Clodoaldo, Genilson não tinha uma boa relação com Clodoaldo, quando este ainda era vereador e ao chegar na cadeira de prefeito resolveu trocar o comando da pasta.

O fato desagradou o deputado Alan Rick, que decidiu retirar o partido da aliança, Zequinha e Henrique Afonso e levar para o palanque de Adonis Souza (PSL).

O Solidariedade da deputada Vanda Milani, também é outro que não se entendeu com o PP em Cruzeiro do Sul e resolveu acompanhar o PSL e declarar apoio para Adonis.

O DEM indicou a vice, que inclusive já foi apresenta na convenção de hoje. Suelen Carla é o nome escolhido pelo o partido.

Sendo essa a última convenção, o cenário da disputa pela a prefeitura de Cruzeiro do Sul é o seguinte;

Fagner Sales (MDB) e Luiz Cunha (PSDB)

Adonis Souza (PSL) e Suelen Carla (DEM)

Zequinha Lima (PP) e Henrique Afonso (PSD)