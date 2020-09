Assessoria – A Fundação FCCV realizou nesta terça-feira (15) ações de limpeza na Unidade Básica de Saúde (UBS) Abel Pinheiro, no bairro Formoso, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais.

Durante a ação, foi realizado o serviço de capinagem e limpeza geral da UBS, de forma, por um lado, a combater focos de mosquitos e, por outro, melhorar as condições físicas do posto e, assim, qualificar o atendimento à população.

Além disso, foi realizada a poda dos coqueiros que estão no terreno onde a unidade de saúde está localizada. Além de prevenir focos de mosquitos, a poda também evita possíveis acidentes que podem ocorrer com galhos dos coqueiros.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.