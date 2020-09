Assessoria – A Fundação FCCV iniciou nesta terça-feira (15) serviços de manutenção no posto de saúde do bairro Cohab, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O objetivo da ação é promover melhorias na estrutura da unidade de forma a garantir melhor atendimento para a população.

Estão sendo realizadas ações de pintura e reforma de pia interna na sala do dentista da unidade de saúde. Na recepção, está sendo feita a troca dos vidros quebrados das janelas. A previsão é que todos as ações sejam concluídas já nesta terça-feira (16).

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.