Assessoria – A Fundação FCCV realizou nesta terça-feira (15) uma série de serviços de manutenção na Unidade Básica de Saúde (UBS) Professora Quita, no bairro São José, em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

Foram realizadas ações de manutenção em drenos de ar condicionados, troca de bocais e lâmpadas e também de trincos das portas. Também foram feitos serviços nos banheiros e melhorias em geral na estrutura física da unidade de saúde.

Com isso, a população passa a contar com um posto de saúde com melhores condições de atendimento, o que irá permitir que o Município ofereça um serviço de saúde ainda mais qualificado.

Estas ações integram o Projeto Saúde em Foco, desenvolvido em parceria entre a FCCV e a Prefeitura com o objetivo melhorar o atendimento à saúde da população de Cruzeiro do Sul.