Assessoria – Equipes da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) estiveram no Projeto de Assentamento Walter Acer, localizado no município do Bujari, para estudar a viabilidade de implantar um sistema de captação de água que deve beneficiar aproximadamente 105 famílias.

Durante a visita ocorrida nesta quarta-feira, 16, foram coletadas amostras de água em um açude da região que já atende ao reservatório de uma escola municipal e feito o levantamento de informações que demonstrem a viabilidade de se implantar um sistema de captação por flutuante. A missão foi acompanhada pelo técnico do Depasa Ciro Augusto e pelo secretário-adjunto da Seinfra, Jamerson Lima.

“Essa requisição foi feita pelos próprios moradores e hoje levamos toda a equipe para a análise e estudo da região. A ideia é com os resultados em mãos, e sendo viável, trabalharmos na captação de recursos e beneficiarmos essas famílias com um sistema de abastecimento e distribuição em lote. Com a implantação de um flutuante, faremos o bombeamento para um reservatório em uma cota mais alta e, desse reservatório, faremos a distribuição”, explicou Jamerson Lima.

Para ter água em casa, todos os dias a moradora Alberlene Lima, de 38 anos, precisa andar até o açude e fazer a captação manual com litros de refrigerante. A rotina é a mesma para os demais moradores da região que não dispõem de outra alternativa. “Se o governo conseguir fazer essa rede de distribuição pra nós vai ser uma benção. Tem muita gente que só tem esse açude como fonte de água e percorre muito chão até aqui. Torço para que dê certo, será como um sonho pra nós”, exclamou a moradora.