O governador Gladson Cameli irá inaugurar no próximo dia 28 de setembro, no aniversário de 116 anos da cidade de Cruzeiro do Sul, os novos espaços culturais e esportivos do município. A revitalização do Teatro dos Náuas Alberto Loro, Salão de Festas Cordélia Lima e Ginásio Poliesportivo Alaílton Negreiros está em fase final com mais de 90% das obras concluídas. O Salão Cordélia Lima está em fase de acabamentos, o ginásio Alaílton Negreiros, colocação de portas e o teatro do Náuas, falta somente o carpete que está vindo de outro estado.

Além das obras de revitalização, o governo selou parceria com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul para as melhorias na infraestrutura do acesso à futura Avenida Cultural, onde estão localizados todos os espaços.

“O governador Gladson Cameli está muito feliz com os serviços de revitalização desses espaços culturais que fomentarão nossa cultura. As obras estão a todo vapor e cerca de 90% já foram concluídas”, afirmou o coordenador da Fundação Elias Mansour em Cruzeiro do Sul, Cordolino Mota.

Mota informou que a revitalização da obra do Teatro do Náuas permitiu a conclusão da obra do porão, local com várias salas que abrigarão a Fundação Elias Mansour. “Vale ressaltar que, pela primeira vez, estamos concluindo as obras do porão do teatro que servirá para colocarmos a estrutura da Fundação Elias Mansour e toda a cultura da nossa cidade que agora terá um lugar próprio”, finalizou.

Nesta semana, o governo do Estado iniciou a construção do portal, entrada do novo espaço cultural de Cruzeiro do Sul.