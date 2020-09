O dia 16 de setembro ficará marcado na lembrança dos moradores da maior comunidade Rural de Guajará, o Gama. A prefeitura através da secretaria municipal de saúde entregou uma ambulância equipada e adaptada, para transportar pacientes que venham a necessitar de translado para o hospital João Barbosa.

Uma das áreas que recebeu maior atenção da prefeitura de Guajará, foi atenção à saúde preventiva do município. As comunidades do alto e baixo Boa Fé, e entorno do Gama, sempre foram abandonadas pelas administrações anteriores e somente nos últimos quatro anos começaram a receber atenção e cuidado.

O secretário municipal de saúde Braz Melo, fez questão de ir pessoalmente na comunidade do Gama fazer a entrega da Ambulância 4X4 traçada e preparada para atender de inverno a verão.

A comunidade que já tem o posto de saúde Geraldo Lopes, que atende a comunidade com equipe permanente, contendo Técnicos, enfermeiro e todas terças-feiras, atendimento com médicos e dentista.

O secretário falou da importância e atenção que a gestão vem dando para as comunidades mais distantes de Guajará.

“Estamos aqui em um momento único com a população do Gama, entregando uma ambulância zero, 4×4 toda equipada. Todas as comunidades serão contempladas com essa ambulância tracionada, pois é preciso ressaltar que isso é uma conquista da comunidade do Gama. Aqui teremos uma equipe de socorrista preparada, chegou aqui alguém precisando e não resolvendo aqui, bota na ambulância levamos para Guajará e se precisar vai para Cruzeiro do Sul”, disse o secretário.

Veja nos vídeos abaixo do secretário e os agradecimentos de alguns funcionários e moradores da região do Gama; que foi atendida com aquisição da ambulância na tarde desta quarta-feira.

