O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu no fim da tarde desta segunda-feira (14) com os freteiros dos municípios de Feijó e Tarauacá. Na ocasião, eles solicitaram ajuda do parlamentar, para reivindicar junto ao Governo do Acre a regularização, por meio da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac), do transporte realizado pela categoria, no interior do Estado.

” Antes da pandemia a presidente da Ageac, Mayara Lima, se comprometeu em se reunir com os freteiros para buscar uma solução e legalizar o trabalho deles. Os freteiros são homens de bem, trabalhadores honestos e querem trabalhar dentro da lei. Por isso, a Ageac deve buscar uma solução rápida para resolver o problema”.

Jesus Sérgio também destacou a importância do trabalho dia freteiros para o escoamento da produção agrícola do Acre. “Em alguns lugares do interior do Acre não entra veículos de grande porte como caminhões, então são os freteiros que realizam o transporte cada produção agrícola do nosso Estado”, ressaltou o deputado.

O presidente da Associação dos Freteiros de Feijó, José Andines, mais conhecido como KayNágua, disse que a categoria foi pega de surpresa no início desta semana com os fiscais da Ageac multando os freteiros. “Há uns quatro meses fizemos uma movimentação e a presidente da Ageac disse que ia se reunir conosco para resolver este problema. Pois, não queremos trabalhar na ilegalidade. Mas, até agora ela não nos recebeu e os fiscais da Ageac ainda nos multaram”, afirmou José Andines.

Veja o vídeo: