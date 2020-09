Assessoria – A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio do Núcleo de Saúde Mental, realiza nesta quinta-feira, dia 17, o webinário “Saúde mental – Manejo à crise suicida”, dentro da programação oficial do Setembro Amarelo, mês destinado à campanha de prevenção ao suicídio.

Batizado de “Não é frescura! Não é drama! – seja gentil, não ignore um pedido de ajuda”, o evento contará com diversos profissionais ligados à psicologia e à saúde mental para abordar a temática.

De acordo com a chefe do Núcleo de Saúde Mental da Sesacre, Márcia Aurélia dos Santos, serão realizadas diversas ações nas unidades de saúde voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e servidores, falando abertamente sobre os sintomas e os tipos de atendimentos necessários para as pessoas que sofrem de perspectivas suicidas.

“No Acre enfrentamos um cenário caótico, principalmente com a divulgação e exposição desnecessárias de tentativas e de óbitos por suicídio, ocasionando o efeito Werther, que se refere a um pico de suicídio depois de um caso amplamente divulgado. Rio Branco viu crescer o número de casos de suicídio com as provas da Baleia Azul, porém ainda precisamos nos apropriar enquanto sociedade para lidar com este assunto, além de ofertar ajuda profissional adequada às pessoas que precisam ser escutadas e socorridas diante de suas dores, sem julgá-las ou descriminalizá-las”, destaca.

Ainda, segundo Santos, com a pandemia da Covid-19, é possível que os danos relacionados à saúde mental sejam muito mais altos do que o previsto. “Em tempos de pandemia pudemos verificar na pele as questões relacionadas à saúde mental, como ansiedade, fobias e estresses. Necessitamos de acolhimento diante de nossas necessidades e aflições. Precisamos de espaço, de escuta qualificada e uns dos outros, pois somos sujeitos relacionais”, observa.

O webinário “Saúde Mental – Manejo à crise suicida” será realizado por meio do canal do Telessaúde Acre, das 15 às 18 horas, com profissionais que trabalham diariamente com essa problemática de saúde, que é o manejo na crise suicida. O público-alvo são profissionais e acadêmicos dos cursos de saúde.

Palestrantes convidados:

Marcos Eduardo da Silva Teixeira, bacharel em Direito, pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Mestre em psicologia e especialista em Direitos Humanos.

Caroline Formiga – médica pela Universidade Federal do Acre (Ufac); professora de psiquiatria do curso de Medicina da Uninorte e diretora clínica do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac).

Andreia Cristina Vilas Boas – psicóloga mestre em Ciências da Saúde; coordenadora do Núcleo de Prevenção de Suicido do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e docente do curso de Psicologia da Uninorte.

Dulcicléia Nascimento de Souza – médica especialista em Medicina da Família e Comunidade; médica reguladora e intervencionista do Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e docente do curso de Medicina da Uninorte.

Mediadora de mesa: Lucyana Melo, psicóloga do Núcleo de Assistência à Saúde do Trabalhador- Nast/ Pronto-Socorro de Rio Branco e docente do curso de Psicologia e Medicina da Uninorte.