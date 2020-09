A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Saúde, disponibilizou nesta segunda-feira, 14, uma camionete traçada 4×4, para atender a comunidade São Jerônimo e comunidades vizinhas, garantido assim o transporte de Urgência e emergência.

O Secretário de Saúde Everton Farias, falou da importância desse bem para a comunidade e ressaltou que em quanto não chegar a SAMU, esse transporte vai está lá auxiliando no deslocamento dos pacientes até a Unidade de Saúde de Rodrigues Alves.

A Comunidade São Jerônimo, recentemente recebeu a Unidade Básica de Saúde da Família ” João Santos de Alencar ” e agora recebe mais um bem, que será de grande utilidade pública no transporte dos usuários do sistema de Saúde, que necessitem dos atendimentos de urgência e emergência.

O Coordenador da Unidade Básica de Saúde Pastor Francisco de Araújo, juntamente com o Sub-Prefeito da Comunidade São Jerônimo Sr. Francisco Alencar mais conhecido como seu Chiquinho, receberam das mãos do Secretário com muita alegria a camionete 4×4 traçada, que vai ajudar muito a nossa comunidade.