Assessoria – Com o objetivo de aproximar o poder público e a gestão das comunidades rurais, o Prefeito de Cruzeiro do Sul Clodoaldo Rodrigues lançou na tarde desta segunda-feira, 14, o projeto “Prefeitura na Comunidade”. A ação foi lançada na Vila Santa Rosa, em alusão ao aniversário de 26 anos de fundação da localidade.

A atividade se estende na vila até a próxima quarta-feira,16, com atendimentos na área de saúde, assistência social, trânsito, melhorias na iluminação pública, entre outras ações . Além disso, durante todo o dia, o prefeito Clodoaldo Rodrigues levou o gabinete para a vila e realizou despaches da própria comunidade.

O projeto foi montado em alusão aos 116 anos de fundação da cidade de Cruzeiro do Sul e será levada para as demais vilas do município. A ação visa aproximar os serviços públicos da população rural com todos os serviços de infraestrutura chegando as vilas.

O sub-prefeito da vila, Auzenizio Rocha, destacou a importância de a comunidade receber as ações da administração.

“Estamos muito feliz com essa ação do prefeito Clodoaldo. Nossa comunidade está recebendo a sede da prefeitura e todos os seus serviços. Isso é gratificante”, conclui Rocha.

Para Evilásio da Silva, diretor da escola municipal Antônio Ferreira Gomes, que atende os alunos da comunidade, é um fato histórico o prefeito despachar da própria escola.

“Pela primeira vez estamos recebendo toda a estrutura da prefeitura na nossa vila, o prefeito hoje passou o dia despachando da nossa escola, atendendo o povo mais humilde. O que parecia ser impossível, hoje estamos vendo, o povo da zona rural ser atendido pelo prefeito”, frisou.

O prefeito Clodoaldo Rodrigues disse durante o lançamento do projeto que na sua gestão a máquina pública vai até o povo e que todas as vilas receberão a prefeitura e sua estrutura.

“Durante o tempo que eu ficar na gestão vou aproximar o poder público das pessoas do campo, hoje estamos aqui e ficaremos com toda a nossa estrutura até quarta-feira. Levaremos a prefeitura com todos os nossos secretários e serviços, inclusive o gabinete do prefeito, à todas as vilas da nossa cidade.”, concluiu o gestor.