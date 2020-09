O Partido dos Trabalhadores (PT) de Brasileia realizou na noite desta terça-feira (15) a convenção para homologar e manter a candidatura a reeleição da chapa majoritária composta pela prefeita Fernanda Hassem (PT) e o vice Carlinhos do Pelado (PSB).

O evento aconteceu na quadra do Bairro Ferreira Silva e contou com um grande número de militantes e simpatizantes, incluindo as executivas estaduais dos partidos aliados e várias lideranças políticas que abraçaram a coligação Brasileia no Rumo Certo.

Participaram da convenção: Deputada Estadual Maria Antônia (PROS); presidente estadual do PROS, Dêda Amorim, ex-senador Jorge Viana (PT); presidente estadual do PT, Cesário Braga; presidente municipal do Progressistas, Vagner Galli; presidente municipal do PSB, Jacks Aroldo; Emerson Leão, representando a deputada federal Vanda Milane (Solidariedade); presidente municipal do PT, Joãozinho; Presidente municipal do PROS, Prof. Naldão; presidente estadual do PSDC; Jair Santos, representando o PCdoB; ex-deputado federal Leo de Brito; prefeita e pré-candidata a reeleição Fernanda Hassem; vice Carlinhos do Pelado e outros.

Os vereadores que fazem parte da base de sustentação da prefeita Fernanda Hassem no Poder Legislativo de Brasileia também se fizeram presentes na convenção, prestigiando a grande festa promovida pelos partidos que formam uma união pelo projeto.

Vários partidos aderiram a pré-campanha da coligação Brasileia no Rumo Certo, dentre eles estão: PT, PSB, PROS, PCdoB, PSDC, Solidariedade e Progressistas. Vale destacar que a maioria dos partidos contam com uma chapa completa de pré-candidatos à vaga de vereador no município que levarão o nome de Fernanda Hassem e Carlinhos do Pelado.