Um empresário de Rio Branco, dono de duas hamburguerias, foi preso na noite dessa segunda-feira (14) em Senador Guiomard, interior do Acre, com pelo menos 15 quilos de cocaína pura.

O homem, que não teve n a identidade revelada, foi preso durante trabalho de patrulha do Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron). Os policiais estavam na BR-317 e deram ordem de parada ao condutor, que seguia de Brasileia para a capital acreana, Rio Branco, segundo informou o coordenador do Gefron, delegado Rêmulo Diniz.

“Nós estávamos em serviço e demos ordem de parada e ele até deu sinal, baixou o vidro e acendeu a luz interna conforme ordem. Mas, quando a equipe se aproximou do veículo, ele arrancou em alta velocidade e tentou ainda jogar o carro quando a viatura se aproximou dele. Ele foi preso já dentro do município, ainda chegou a dar um ‘cavalo de pau’ e fugir por uma rua, mas viu que não teria condições, largou o carro e saiu correndo”, disse o delegado.

Após largar o carro e correr, ele ainda conseguiu entrar em uma área de mata, mas foi alcançado e preso. Além da droga, com ele ainda foi apreendida a quantia de R$ 6,7 mil que estava no veículo.

“Ele já era conhecido dos policiais do Gefron. Já tinha sido preso outras duas vezes pelo mesmo crime. Pediu a presença de um advogado e foi concedido a ele”, informou o delegado.

O empresário e a droga foram levados para a Delegacia de Senador Guiomard, onde foi lavrado o flagrante. Do G1 Acre.