Para comemorar o dia do contador (22/09), o Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRCAC) se prepara para realizar o “I Summit de Contabilidade do Acre – Evolução e Inovação”, nos dias 25 e 26 de setembro. O evento será totalmente online.

Como uma área ampla que é a contabilidade, que deve acompanhar as transformações do mercado, assim como mudanças legislativas, além das novidades tecnológicas, o CRCAC também decidiu inovar na proposta do evento voltado para profissionais e acadêmicos, com um formato dinâmico, com palestras, painel, música e interatividade.

Intitulado de Summit, que é a definição de ponto mais alto, de maior sucesso, mais importante, o evento se apresenta como um momento da classe discutir os desafios, oportunidades e transformações do mercado contábil mesmo diante da pandemia, que gerou tantas mudanças na vida das pessoas.

“O evento visa comemorar o dia do contador e aprimorar os conhecimentos dos profissionais e estudantes com assuntos atuais e de extrema relevância. Estamos nos reinventando para manter o que acreditamos ser tão importante em nossa área, que é o diálogo, a troca de experiências e a permanente atualização”, ressalta o presidente do CRCAC, Wellington Chaves.

O I Summit de Contabilidade do Acre – Evolução e Inovação, será todo transmitido na internet, permitindo interação e troca de experiências sobre os rumos e cenários de assuntos pertinentes da área, entre eles, a nova reforma tributária.

Programação

O evento inicia no dia 25, às 19h, com abertura feita pelo presidente Wellington e a participação do presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Zulmir Ivânio Breda. No dia 26, a programação continua a partir das 14h.

Entre os convidados evento, o primeiro, responsável em abrir a rodada de palestras é Edgar Madruga, que vai falar da “Reforma Tributárias e o futuro da contabilidade”. Madruga é coordenador do MBA em Auditoria Digital e Direito Tributário da BSSP Centro Educacional, do qual é sócio fundador, é pós-graduado em Informática Pericial, especialista em Empreendedorismo Tributário e Inovação Fiscal.

O especialista em gestão financeira, Filemon de Oliveira, também está entre os palestrantes. Ele é sócio-diretor da Olis Auditores e Consultores Associados, e da Dhesco Consultoria e Treinamento, e professor de pós-graduação na PUC Minas, que vai falar sobre “Avaliação Econômico-financeira e Empresas com Enfoque Gerencial”.

Serviço: Toda a programação será transmitida pelo canal do CRCAC no youtube e pelo perfil oficial no instagram (@crcacre).