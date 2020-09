Um motorista de carreta com placas da cidade de Brasiléia, NDC 6234, identificado apenas pelo nome de ‘André’, perdeu a vida na estrada que liga a cidade de Iñapari, que faz divisa com o Acre pela cidade de Assis Brasil, tombou na madrugada desta terça-feira, dia 15, rumo à Porto Maldonado (Peru) com uma carga de milho.

As informações que ainda estão sendo apuradas, seria que o motorista saiu muito tarde da noite da alfândega localizada em Iñapari, após passar o dia esperando a liberação dos documentos, e teria tentado fazer a corrida ainda pela noite.

O acidente teria acontecido após o primeiro ponto de pedágio. André teria passado reto em um curva e tombado a carreta. Infelizmente, o motorista não resistiu aos ferimentos após ficar preso entre as ferragens da boleia do caminhão.

As imagens divulgadas nas primeiras horas desta terça-feira, mostra socorristas dos bombeiros peruanos no local, mas, nada puderam fazer após constatar o óbito do rapaz.

As primeiras informações passadas em grupos nas redes sociais, seria que o motorista era morador de Rio Branco, casado e pai de um filho menor de 10 anos. Teria comemorado aniversário semana passada e pretendia morar na fronteira com a família devido o trabalho.

Também foi informado que proprietário do caminhão já está nas tratativas junto com familiares para identificação e translado do corpo do motorista.

Por Oaltoacre