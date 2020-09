O presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta no Twittter nesta terça-feira (15) que desistiu do programa Renda Brasil, ampliação do Bolsa Família e que substituiria o auxílio emergencial, que termina em dezembro.

“Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. (…) Por parte do governo jamais vamos congelar salários de aposentados bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. Para encerrar: até 2022 no meu governo está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final!” Fonte: Portal R7