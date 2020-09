A notícia de que as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reabririam a partir desta segunda-feira (14) deu esperança a muitos beneficiários. Uma dessas pessoas foi a agricultora Maria Viana da Silva, de 58 anos, que saiu da zona rural de Rodrigues para tentar atendimento na cidade vizinha de Cruzeiro do Sul e não conseguiu. Ela saiu da agência aos prantos, com filha de 13 anos no colo.

No estado, apenas uma agência do INSS, que fica na capital Rio Branco, retomou os atendimentos presenciais.

Essa era a segunda vez que Maria tentava resolver a situação da filha adolescente, que tem paralisia cerebral e está com o benefício suspenso desde abril.

Para chegar até Cruzeiro Sul, Maria viajou cerca de 60 quilômetros e gastou R$ 300 de táxi. A agricultora mora na Comunidade Agrovila Muju.

Ao saber que apenas uma agência no estado inteiro estava atendendo, Maria não se conteve e chorou.

“Fico sofrendo de viagem com minha filha, carrego ela nos braços, ela não fala, não escuta. Estou lutando pelo direito da minha filha. Falaram que tem que fazer a perícia presencial, se eu pudesse resolver sozinha, mas tenho que trazê-la. Não é fácil para uma mãe lutar, quando fica sem remédio ela não dorme. Fico à noite acordada com ela. Somos pobres, mas não somos cachorros”, lamentou.

Retorno

No Acre, apenas a agência do INSS na Avenida Getúlio Vargas, Centro de Rio Branco, retomou os atendimentos presenciais a partir de segunda-feira (14), das 8h às 13h, com agendamento e restrições. São atendimentos apenas segurados com agendamentos.

Nesse retorno, após quase seis meses, o INSS disponibiliza apenas os seguintes atendimentos: Serviços de perícia médica; Avaliação social; Cumprimento de exigência; Justificação administrativa; Reabilitação profissional.

Maria afirmou que fez o agendamento prévio com ajuda do Sindicato dos Produtores Rurais de Rodrigues Alves, marcado para esta segunda. Porém, ela não conseguiu nem conferir se o agendamento estava realmente feito porque a agência de Cruzeiro do Sul estava sem energia elétrica.

“Falam que está em análise, em análise, e não consigo revolver. Ela toma remédio controlado, compro duas caixas de remédio que custam R$ 100 as duas, estou me valendo do meu benefício para tudo para ela, desde a fralda [descartável]. Paguei táxi para trazê-la para cá, veio sofrendo bastante porque vivo doente da minha coluna, não aguento mais lutar, tenho problema de pulmão também”, lamentou a agricultora.

À Rede Amazônica Acre, o gerente da agência, Fernando Júnior, explicou que ainda não há uma previsão para a agência voltar a atender. Mas, garantiu que o local passa por adaptações para seguir os protocolos de segurança e voltar a funcionar em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Estamos aguardando que a agência seja adaptada para o retorno das atividades. Como foi comunicado pela presidência, esse retorno vai ser gradual e conforme as agências são adaptadas. Ainda não temos uma previsão certa para os retornos, mas o que podemos avisar é que conforme a agência for reabrindo alguns serviços vão ser feitos”, destacou.

Sobre o caso de Maria, o gerente disse que não tinha conhecimento da situação, mas lamentou que a segurada tenha voltado sem atendimento.

“Não estamos sabendo de nenhum caso especifico, mas a pessoa foi indicada pelo sindicado e não temos como confirmar sem a data. Mas, lamentamos o deslocamento, sabemos que em nossa região esse deslocamento é muito difícil, mas também estamos de mãos atadas”, finalizou. Do G1 Acre.