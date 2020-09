As inscrições devem ser feitas entre os dias 14 a 25 de setembro por meio do site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), com envio de currículo cópia do RG e CPF; declaração de matrícula da instituição de ensino; histórico escolar que conste as notas referentes ao 1º semestre de 2020; cópia de comprovante de endereço atualizado.