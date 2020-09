O Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB, Partido Republicano da Ordem Social – PROS e o Partido Trabalhista Nacional – PODEMOS realizaram, a convenção partidária para formalizarem a participação da sigla nas eleições municipais de 2020. O evento aconteceu em formato presencial, na Câmara de Vereadores de Epitaciolândia.

A coligação que recebeu o nome de Reconstruindo Epitaciolândia tem em sua maioria nomes nunca testados nas urnas e em toda sua composição todos os integrantes sem mandatos, são pessoas novas na política, são nomes novos, lideranças com trabalho prestado à sociedade e com potencial de surpreenderem a todos nessa eleição prevista para o Dia 15 de novembro de 2020.

“Nosso time foi escalado da melhor maneira, com pre-candidatos sem mandatos, vícios da velha política. Todos os que compõem a coligação de Epitaciolândia tem totais chances de ocupar uma cadeira na Câmara, pois nossa coligação representa o novo”, aponta o presidente da Comissão Provisória do PROS Ricardo Maffi.

Em sua fala o Professor Soares ressaltou a importância da valorização dos servidores municipais, o desejo que tem de cuidar do município e a vontade de cuidar melhor da população Epitaciolandense.

“Acredito em Deus, nas pessoas e na força do trabalho. E penso que, se Deus colocou agora, diante de mim, esta oportunidade, é para eu abraçá-la. Desde muito jovem sou militante de movimentos sociais, porém nunca quis me envolver diretamente como candidato, mas o rumo que a política está tomando em nosso município, fez com que minha indignação e revolta exigisse mais de mim, por isso tomei essa decisão de caminhar com o Dr Sérgio Lopes na Construção de uma Epitaciolândia melhor para se morar, trabalhar e fazer negócios”, disse.

O Pré-candidato a Prefeito Delegado Sérgio Lopes falou da importância de valorizar os Servidores Municipais de Epitaciolândia, de investimento em educação, Saúde e agricultura, assim como em projetos que resultem em geração de empregos e desenvolvimento de Epitaciolândia. O delegado destacou ainda a importância de investir nas áreas sociais, esporte e cultura para garantir uma melhor qualidade de vida para nossa juventude e população em geral.