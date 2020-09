Aldemir Lopes em ato no diretório de Epitaciolândia, com uma postura diferente da de Brasileia.

O secretário geral e coordenador da campanha da chapa majoritária do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em Brasileia, Aldemir Lopes, tem de todas as formas buscado maneiras de não associar a sua imagem à da pré-candidata Leila Galvão por conta dos crimes que ele e sua turma praticaram durante a gestão passada, no qual a polícia federal viu a necessidade de intervir pelo bem do município.

Prova disso foi o que aconteceu na convenção do MDB realizada em Brasileia com toda a militância e pré-candidatos do partido, onde Aldemir não estava no palanque, mas acompanhava de perto a movimentação, sentado no fundão. Situação diferente da convenção no município de Epitaciolândia, onde ele não só esteve a frente como também discursou durante o ato político.

Por enquanto, para todos os efeitos, Aldemir não tem nada haver com a pré-candidatura de Leila, mas talvez ele esteja só esperando a hora para assumir o envolvimento. Talvez se a chapa do MDB voltar ao Poder, Aldemir Lopes assuma o seu envolvimento.