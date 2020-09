A coligação Porto Walter para todos,, formada pelos partidos PROS-PP-PSB e PDT foi homologada através de convenção na noite deste domingo(13) em uma grande festa na quadra poliesportiva Aderlan da Silva, onde oficializou-se os nomes de Arnoldo Lima(PROS) para prefeito e Auricelio Gonçalves(PP) para vice prefeito do município de Porto Walter.

Arnoldo em seu discurso não perdeu tempo em atacar a atual gestão. Porém apresentou a população as soluções de vários problemas que o município enfrenta, principalmente na saúde, educação e saneamento básico.

Entre várias lideranças políticas que participaram da convenção, estiveram presentes o ex-prefeito e presidente do PROS Francisco Amorim(Deda), a deputada estadual Maria Antônia, o presidente da Aleac deputado estadual Nicolau Junior. e o ex-prefeito Vanderley Sales, um dos principais aliados de Arnoldo Lima.

Ficou evidente no semblante das pessoas presentes que todos não querem mais continuar com o atual projeto de governar do atual prefeito, que tenta eleger seu sucessor. Por A crítica do Acre.