O Ginásio Manoel Aquino foi o lugar onde aconteceu a maior e mais emocionante convenção da história política de Guajará, com pessoas de todas as representações da sociedade, da zona urbana e rural.

A coligação ‘Com a Força do Povo’ é formada pelos partidos PP, DEM e PT, que apresentou Ordean Silva e Adaildo Melo para disputa eleitoral de novembro. Dezenas de candidatos a vereadores foram apresentados, mostrando assim a força de quem fez muito e por uma cidade que antes fora acabada pelas administrações anteriores.

Em sua fala o vice-prefeito Adaildo Melo ressaltou o momento e disse nunca ter visto uma convenção tão animada e emocionante como a desta noite de sábado.

“A palavra de hoje é Gratidão, olhar para esse Ginásio e ver as pessoas vibrar é uma demonstração do trabalho que fizemos nesse primeiro mandato. Desafio aos nossos adversários, a mostrar o que foi que fizeram quando passaram por essa prefeitura, a não ser atrasar desenvolvimento e cuidar dos seus interesses. Nós, eu e Ordean, nos dedicamos, cuidamos das pessoas, melhoramos as condições de vida de Guajará, por isso estamos com muita humildade; dizendo que o Trabalho vai continuar e teremos se Deus quiser; mais quatro anos de progresso e muitas coisas boas para nossa população”, disse Adaildo.

As pessoas presentes vibravam de emoção e retribuíam com aplausos a cada fala, em uma demonstração de satisfação com o trabalho desenvolvido e a certeza de que poderão ter ainda mais avanços com um novo mandato de Ordean e Adailton

Lideranças partidárias e da sociedade, deram declarações das mais diversas, em apoio à chapa e se diziam representados por quem muito fez nesse primeiro mandato. Para fechar a linda festa da noite, o prefeito Ordean falou aos presentes e emocionado agradeceu o carinho e se disse preparado para mais um desafio.

“Eu queria muito agradecer, primeiro a Deus e depois a essa população maravilhosa de nossa Guajará, que estar representada por todos que se fazem presente aqui neste Ginásio. Nossa administração chega ao final e se nos propomos a encarar o desafio de mais um mandato, isso quer dizer que fizemos um trabalho que agradou nosso povo. Não foi fácil, enfrentamos muitas dificuldades, mas melhoramos a vida das pessoas para melhor. Hoje as pessoas da cidade até o morador da zona rural, se orgulha de ser de Guajará”. Disse Ordean.

O prefeito falou dos investimentos de sua administração e pontuou alguns avanços;

“Hoje o servidor público de Guajará não chora mais por ter seus salários atrasados, o produtor não lamenta a falta de ramais, o cidadão que antes não encontrava uma A S nos postos de saúde, tem médico para consultar, tem medicamentos quando é receitado. Recebemos uma Balsa Hospitalar, construímos posto de saúde, reformamos escolas, abrimos ruas e recuperamos as que estavam destruídas. Quero que Deus me der muita saúde, porque assim farei mais um mandato de trabalho e dedicação ao povo de minha cidade”, finalizou emocionado Ordean.

Agora de forma oficial, Ordean Silva e Adaildo Melo, são candidatos à reeleição para prefeito e vice de Guajará.

Veja uma galera de imagens do lindo evento;