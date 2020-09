A Fundação FCCV é parceira do grupo Teatroescola, escola artística de estudos da cultura afro-brasileira e indígena para jovens afrodescendentes, em Salvador (Bahia). O grupo é o responsável pela organização do Festival Educarte: Conexão, Educação e Arte, que tem o objetivo de discutir educação por meio da arte.

A primeira edição do festival, que acontece de forma online e gratuita, começou na última quarta-feira (9) e vai até o próximo domingo (13) através do Youtube e no perfil no Instagram do Teatroescola (@teatroescola).

Entre os participantes do evento estão as cantoras Mariene de Castro e Paula Lima e o cantor Lincoln Senna, em debates sobre música, e a doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Naine Terena, sobre questões indígenas.

Neste sábado (12), a cantora Ellen Oléria participa da mesa sobre representatividade da mulher negra na musicalidade brasileira.

Ao firmar parceria com o grupo Teatroescola, a FCCV visa apoiar iniciativas que buscam contribuir para o desenvolvimento da educação no país, valorizando as culturas afrodescendente e indígena.