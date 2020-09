O deputado estadual e pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Roberto Duarte (MDB) usou as suas redes sociais para ironizar a tensão dentro do Partido Social Liberal (PSL) – que ajudou a eleger Bolsonaro (sem partido), por ter que apoiar a candidatura de Minoru Kinpara (PSDB), que tem se isentado das pautas polêmicas do Presidente da República.

A postagem de Duarte teria sido motivada pela fala de Ulysses, de que o PSL está sofrendo com influência de outras siglas e tem sido visto como um “cachorrinho” pelo PSDB e pelo vice-governador Major Rocha.

Com uma foto vestindo uma camisa com a imagem de Bolsonaro, o emedebista ironizou: “Coronel Ulysses, se o Minoru não tiver coragem de usar a camisa do Bolsonaro, deixa aqui comigo. Eu tenho lado”.

Por Correio68