A executiva estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), realizou na noite desta sexta-feira (11) a convenção partidária no município de Capixaba, onde na ocasião foi homologada a pré-candidatura à vice-prefeito do vereador Richard pelo PROS.

Além da executiva estadual, a executiva municipal do partido e todos os pré-candidatos a vaga de vereadores também participaram do evento, onde oficializou o atual presidente da Câmara de Capixaba, Richard, como o pré-candidato a vice-prefeito na chapa do partido Democratas, representada pelo pré-candidato a prefeito, Manoel Maia.

Na ocasião foi apresentado todos os pré-candidatos a vaga de vereador da chapa do PROS no município que irão concorrer as eleições deste ano. São nomes que já estão fazendo suas pré-campanha assim como determina a justiça eleitoral.