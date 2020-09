Os recursos da Lei Aldir Blanc foram empenhados e pagos para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul na última quinta-feira (10), e já se encontram na conta do Fundo Municipal de Cultura. Pela 1ª vez, em 12 anos da organização do Sistema Municipal de Cultura, o Fundo Municipal recebe recurso federal caindo diretamente na conta, através de uma transferência Fundo a Fundo.

“Houve o empenho e o pagamento, o recurso já está na conta, que será destinado pelo município de Cruzeiro do Sul, através de três editais”, enfatizou o secretário municipal de Cultura Aldemir Maciel.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Cultura, está realizando a última fase da regulamentação municipal. Até a próxima semana será publicado o decreto de avaliação e seleção dos projetos, para posteriormente lançar os editais destinados a classe.

“Isso vem coroar um serviço de três meses, de muito trabalho, muita dedicação da Secretaria de Cultura, da Controladoria, Procuradoria, Planejamento, Finanças e Conselho de Cultura, onde tivemos mais de 13 reuniões para chegar onde chegamos”, lembrou.

De acordo com o Secretário Municipal de Cultura Aldemir Maciel, Cruzeiro do Sul receberá o valor de R$580 mil, onde R$90 mil será para manutenção de espaços culturais, R$250 mil para o Edital de Lives, voltado para apresentações onlines e digitais da classe artística, nos diversos segmentos culturais como dança, música, artesanato, teatro, patrimônio histórico, oficina, dentre outros.

O 2º edital, que recebeu o nome de “1º Prêmio Cultura Náuas”, terá um montante de R$240 mil, direcionado para premiação de espaços culturais que já tem reconhecimento e história na cultura de Cruzeiro do Sul.