Em alusão a Campanha Setembro Amarelo, que promove conscientizações e ações de combate ao suicídio, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Saúde, realizaram nesta semana, de 09 a 11, atividades destinadas aos beneficiários do Programa Cadastro Único/ Bolsa Família.

Os profissionais da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) desenvolveram palestras e dinâmicas com o público, com o objetivo de divulgar informações relevantes sobre o tema, como explicou a Secretária Adjunta Adriana Miranda.

“As ações foram realizadas pela equipe do Nasf, com intuito de orientar as famílias beneficiárias sobre a importância de falar sobre seus problemas e gerenciar as suas próprias emoções”, relatou.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, em 20 anos o número de suicídios praticamente dobrou no país e é hoje a 4ª maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos.