No sábado, 12, os temas Direitos Humanos e Políticas afirmativas foram debatidos por uma plateia virtual com mais de 100 participantes, que durante três horas falaram sobre a importância dos Direitos Humanos, Igualdade racial, fortalecimento da Ação Social em todos seus aspectos.

Abrindo o debate, a pré-candidata à reeleição, Socorro Neri, observou que este é um momento em que município, no que se refere a políticas de direitos humanos, necessita garantir a equidade. “Olhando outras cidades, podemos ser considerados como um local que fez resistência, diante das dificuldades financeiras e da pandemia. Mas precisamos sair da resistência e caminhar para uma proatividade maior e mais sustentável”. A pré-candidata falou aos participantes que, em dez plenárias virtuais, recebeu muitas contribuições. “Estou muito feliz pela participação de todos, que trouxeram conhecimento, experiência e o compromisso de transformar vidas, de forma positiva”.

A plenária contou com a participação do advogado Ismael da Cunha Neto, presidente da Comissão do Idoso da OAB/AC e do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (Cedi), que falou sobre acessibilidade para a população idosa e a necessidade de o poder público ter um “‘olhar muito conciso’, para o cumprimento desta lei, pensando na população idosa.

Concita Maia, convidada para falar sobre Políticas Públicas para Mulheres, parabenizou a realização das plenárias, “quase que em sua totalidade capitaneadas por mulheres”. “Nós mulheres trazemos em nós a esperança, a certeza que podemos fazer diferente. Não é à toa que estas lives (da pré-candidata Socorro Neri) são conduzidas por mulheres competentes”.

Isnailda Gondim, coordenadora Estadual de Políticas para Mulheres, também parabenizou a construção do plano de governo, de forma participativa e democrática. “Neste momento de pandemia, que acabamos nos afastando, ter este diálogo com a sociedade para elaboração de um plano de governo é salutar”.

O professor universitário, João Lima, além de apresentar propostas e sugestões, ressaltou o formato utilizado pela pré-candidata Socorro Neri, com a realização de plenárias virtuais. “Um bom plano se faz ouvindo os seguimentos, contemplando as pessoas e vocês estão de parabéns pelo trabalho realizado”.

A plenária contou ainda com a colaboração do professor universitário Francisco Raimundo Alves Neto, do ativista da causa LGBT Germano Marino, da professora Mineia Spoltore, Luziele Alves Dias do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), dentre outros.

Durante 10 dias foram mais de 20 horas de discussões, em formato virtual, pela plataforma Zoom, com a participação de 1.032 pessoas, no total.

A Convenção do PSB, acontece na próxima segunda-feira, dia 14, às 18h30min, no Afa Jardim, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube do partido.