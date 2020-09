A convenção acontecerá neste sábado (12), a partir das 19:00 horas no Ginásio da AABB e deve contar com diversas lideranças de aproximadamente 12 (doze) partidos que integram a coligação.

Com o impedimento de Ilderlei Cordeiro, Zequinha Lima foi o nome escalado pelo PP de Gladson Cameli e Nicolau Júnior, para encabeçar uma chapa que tem Henrique Afonso (PSD) de Petecão de vice e outras grandes forças partidárias da cidade como, PROS, DEM, PCdoB, PT, PSB, PDT, SOLIDARIEDADE, PODEMOS, PV e outros.

Obedecendo as normas de segurança, o evento foi marcado para um local grande e que oferece as condições de segurança para os presentes. Estarão no evento os candidatos a prefeito, vice e vereadores, além dos dirigentes partidários e personalidades da política local.

Aliança comandada por Zequinha e Henrique vai para disputa com força, por ter o apoio do atual prefeito Clodoaldo Rodrigues, do governador Gladson Cameli, do presidente da ALEAC Nicolau Júnior, Senador Sérgio Petecão, senadora Mailza Gomes, deputada federal Perpétua Almeida, Edvaldo Magalhães e outras figuras de expressão da política acreana.