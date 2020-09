O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, foi recebido nesta sexta-feira, 11, no Palácio Rio Branco, para uma reunião com o vice-governador Major Rocha, juntamente com a equipe do setor produtivo do Estado, com o objetivo de apresentar a cadeia produtiva do Acre e conhecer novas tecnologias que são utilizadas em Israel.

Rocha destacou que o governo tem se esforçado para que o Acre resgate a sua vocação da produção rural. “Essa aproximação com Israel vai fazer com que nós possamos acrescentar tecnologia e o conhecimento que eles têm na produção rural e que desenvolveram ao longo de muitos anos, mesmo com todas as dificuldades que eles têm em em seu território”, ressaltou o vice-governador.

Durante a reunião, o secretário de Produção e Agronegócio (Sepa), Edivan Azevedo, apresentou a situação da produção agropecuária no Acre e anunciou que até 2023 o governo pretende aumentar em 30% a produção no estado, que atualmente gira em torno de R$ 2 bilhões. “Temos um potencial muito grande no estado e carecemos acima de tudo de investimentos em tecnologias para que essa produção aumente”, afirmou Azevedo.

Após ver apresentação do setor produtivo do estado, o embaixador Shelley concordou que o Acre tem potencial para alcançar a meta de aumento da produção, mas condicionou que o sucesso da produção acreana depende do investimento em novas tecnologias. “Com o auxílio da tecnologia será possível produzir mais com menos recursos, o que vai refletir num valor menor para o consumidor e maior renda e lucratividade para os produtores”, ressaltou o embaixador.

O secretário lembrou também o reconhecimento do Acre como zona livre de aftosa sem vacina, a certificação faz com que a produção bovina seja mais valorizada e ganhe novos mercados.

De acordo com Azevedo, o Acre possui cerca de 380 mil hectares aptos a agricultura, atualmente esse espaço está sendo utilizado em pecuária e áreas degradadas que tem grande potencial para produção agrícola, sendo necessário investimentos no setor.

O deputado federal Alan Rick foi o articulador da vinda do embaixador ao estado. Ele reconheceu a ajuda que o governo de Israel fez ao Acre, quando doou insumos para o combate à pandemia do novo coronavírus.

“Há três anos conheci o embaixador e tenho defendido a amizade entre Brasil e Israel no congresso nacional, na comissão de relações exteriores e defesa nacional e no plenário. O embaixador veio ao Acre para conversar sobre os potenciais investimentos e parcerias entre o Estado e a nação de Israel que tem muita visão tecnológica”, pontuou o deputado.